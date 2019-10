„Die Kirche ist jung“: 32-Jähriger als Probst

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau hat am Mittwoch einen neuen Propst bekommen. Mit Bernhard Mayrhofer wurde laut Kathpress ein erst 32-jähriger Steirer an die Spitze des traditionsreichen Stiftes im steirischen Joglland gewählt. Mayrhofer tritt die Nachfolge von Gerhard Rechberger an, der das Haus knapp zwei Jahrzehnte geleitet hatte.