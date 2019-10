Schwerpunkt: 10 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Die Kontrollen wurden vom Landesprüfzug und von der Bezirksverkehrsgruppe des Bezirkspolizeikommandos Liezen an der Bundesstraße B 145 in Bad Aussee durchgeführt. Dabei wurden 42 schwere Mängel, davon 18 Mängel mit „Gefahr im Verzug“ festgestellt und zehn Kennzeichen abgenommen. Bei vier PKW und sechs Lastkraftwagen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.