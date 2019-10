Schüssel holt Platz 3 und wird trotzdem Kanzler

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Bei den am 3. Oktober 1999 stattfindenden Nationalratswahlen werden die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien in Österreich neu verteilt. Während die SPÖ mit Bundeskanzler Viktor Klima als Spitzenkandidat gut 5% der Stimmen verliert, aber noch immer den ersten Platz behaupten kann, rutscht die ÖVP erstmals in ihrer Geschichte sogar auf den dritten Platz ab. Die FPÖ feiert hingegen einen historischen Wahlsieg und holt 26,91% der Stimmen. Verhandlungen zwischen der SPÖ und der ÖVP scheitern. Schüssel zeigt sich aber in einer andere Richtung überraschend flexibel, einigt sich mit der FPÖ und wird damit erster Kanzler, der nur den dritten Platz belegt hatte.