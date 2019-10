Daniela Katzenberger fühlt sich wie 80

Am 1. Oktober hat Daniela Katzenberger ihren Geburtstag gefeiert und zur Feier des Tages ein Foto auf Instagram veröffentlicht. Doch Moment mal, warum hält die „Katze“ darauf Kerzen in der Form einer 8 und einer 0 in der Hand? 80 ist die TV-Blondine doch noch lange nicht, oder?