Bauarbeiten auf der Tauernstrecke

Während der Bauarbeiten wird für Fahrgäste zwischen Scharzach-St. Veit und Böckstein ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich kommt es in diesem Zeitraum zu Fahrplanänderungen: Fernverkehrszüge von Klagenfurt in Richtung Salzburg haben in Kärnten vorverlegte, in Richtung Klagenfurt ab Böckstein spätere Abfahrtszeiten. Während der Bauarbeiten müssen mehrere Nachtzug-Verbindungen umgeleitet bzw. im betroffenen Bereich ebenfalls im Schienenersatzverkehr geführt werden. Die ÖBB bitten KundInnen, sich vor Fahrtantritt im Internet unter www.oebb.at, mittels Scotty mobil oder telefonisch beim ÖBB Kundenservice unter 05-1717 über die gewünschte Verbindung zu informieren.