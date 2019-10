Grazer Bankfiliale: Kein Bargeld mehr am Schalter

Uni-Viertel als ideale Testregion

Den bargeldlosen Schalter wird es künftig öfter geben, aber das Umfeld muss passen: In der Grazer Zinzendorfgasse, nahe der Uni, findet die Bank natürlich ein digital-affines Publikum. In der Nähe befindet sich auch ein Martin-Auer-Café, in dem nur bargeldlos bezahlt werden kann. Leidenschaftlich berichtet der Unternehmer am Dienstag, wie umständlich und veraltet er das Hantieren mit Münzen und Geldscheinen findet. Vor Kurzem wurde eine zweite bargeldlose Filiale am Sparkassenplatz eröffnet.