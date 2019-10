„C-Promis werden wie der letzte Dreck behandelt“

„Früher gab es A-, B-, C-Promis nicht“

„Früher gab es so was wie A-, B-, C-Promis nicht“, meint Schäfer weiter. „Bambi, Deutscher Filmpreis. So was kannst du als C-Promi knicken. Wir halten keine Laudatio, und große Designer statten uns nicht aus. Wir kriegen kein Cover in ‘Bunte‘ oder ‘Gala‘, wir kommen auf die ‘InTouch‘. Wir laufen im Dschungelcamp rum, aber kriegen keine Stunde bei Lanz, wie Lagerfeld. Wir C-Promis haben bestimmte Privilegien einfach nicht.“