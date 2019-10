Bezirk St. Veit: Zwei Unfälle bei Baumarbeiten

Mit einer Elektrokettensäge wollte die 66-jährige Ebersteinerin am Montag auf ihrem Grundstück Äste eines Obstbaumes abschneiden. Dabei dürfte gegen 10.50 Uhr das Kettenschwert der Säge zurückgeschnellt sein und die Frau wurde im Gesicht, am Hals, an der Schulter und an der linken Hand getroffen. Sie musste nach ärztlicher Erstversorgung mit schweren Schnittverletzungen mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden.