Ein Bollwerk trotz Gipshand

Während er mit seinem Stammverein FC Puch in der Salzburger Liga mitfühlte: 0:10-Schlappe in Zell! „Das tut weh“, weiß Philipp. Da läuft es beim ihm und dem Bollwerk LASK wesentlich besser. Er traut sich mit den Linzern nach dem Auftaktsieg gegen Rosenborg in Lissabon einiges zu. „Wenn wir so mutig auftreten wie in der Champions League-Quali in Basel oder wie der WAC in Gladbach, dann ist sicher etwas drin.“