Die Familie jubelt über Abwahl von FPÖ-Nationalrat

Kaiserwetter am Wahlsonntag im Pongau. Christian Pewny macht am späten Vormittag einige Minuten Pause von seinem Job als Gemeindewahlleiter. Vor dem Rathaus raucht er eine Zigarette der Marke „Lucky Strike“ – das Wahlglück wird ihm an diesem Tag aber nicht hold sein. „Sehr blau ist es heute, Herr Bürgermeister“, meint ein älterer Radstädter im Vorbeigehen. Pewny blickt in den Himmel und lächelt tiefsinnig. Ob er schon ahnt, dass der Tag kein gutes Ende für die FPÖ nimmt?