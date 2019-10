Wie die Austria den Kroatien-Teamkicker „übersah“

sportkrone.at: Worin unterscheidet sich der Fußball, wie er in Österreich gespielt wird, von jenem in Kroatien?

Leovac: Die Liga in Kroatien ist von der fußballerischen Qualität her besser - aber wenn du unsere Stadien anschaust, dann vergeht dir die Lust am Fußballspielen! Es ist leider so, dass wir in Kroatien vielleicht zwei, drei gute Stadien haben, wenn überhaupt. Und der Rest ist einfach alt und nicht zu vergleichen mit jenen in Österreich.