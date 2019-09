Bestatter lagerte Leichen in alter Kfz-Werkstatt

In Brandenburg haben Bestatter einem Zeitungsbericht zufolge Leichen in einer alten Kfz-Werkstatt gelagert. Die Behörden seien nach Hinweisen von Bewohnern eingeschritten und hätten diese Nutzung der Werkstatt untersagt, hieß es in einem Medienbericht mit Berufung auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder).