Mit TESS beobachtet: Schwarzes Loch frisst Stern

Teleskop ist mit vier Kameras bestückt

Der im April 2018 ins All gestartete Planetenjäger TESS ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank und mit vier Kameras bestückt. Das Observatorium untersucht - wie das auch „Kepler“ über Jahre höchst erfolgreich getan hat - rund 200.000 Sterne unserer direkten kosmischen Umgebung auf Planeten. Solche außerhalb des Sonnensystems - also Exoplaneten - wird TESS daran erkennen, dass sie sich vor ihre jeweiligen Sterne schieben und deren Licht kurzzeitig schwächer wird - der sogenannten Transit-Methode.