Geiselnahme in Marchegg bringt Terror auch zu uns

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 28. September 1973, dem Tag des jüdischen Neujahrsfests, kommt es zu einem Geiseldrama am Grenzbahnhof in Marchegg. Zwei Palästinenser, die sich selbst als ‚Adler der palästinensischen Revolution‘ bezeichnen, nehmen drei jüdische Emigranten und einen österreichischen Zollbeamten als Geiseln. Die Geiselnehmer verlangen die Schließung der für jüdische Emigranten eingerichteten Transitstelle in Schönau. Noch am selben Tag geht die Regierung Kreisky auf die Forderungen ein.