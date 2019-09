Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Elly ist eine sehr liebe und hübsche Mischlingshündin im Alter von ca. acht Jahren. Leider verliert sie ihren bisherigen Lebensplatz, da ihre Besitzerin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern kann. Elly bekam viel zu wenig Aufmerksamkeit und kam kaum mehr in Freie. Trotz ihres Alters ist Elly noch recht unternehmungsfreudig und genießt ausgiebige Spaziergänge. Laute Geräusche auf der Straße, wie etwa vorbeifahrende Lkws oder Skateboards, machen ihr Angst. Elly hat ca. 40 cm Schulterhöhe und verträgt sich gut mit anderen Hunden sowie auch mit Katzen. Ein Zuhause außerhalb der Stadt, bei erfahrenen Hundemenschen, an der Seite eines souveränen Zweithundes würde ihr bestimmt besonders gut gefallen. Wer schenkt der wundervollen Elly Hilfe in ihrer Not? Auch mit einem Pflegeplatz wäre ihr bereits geholfen! Selbstverständlich ist sie gechipt, geimpft und entwurmt. Hung(A)ry DOGS - Verein für Hunde in Not - Isolde Neumüller, Tel.: 0676/542 14 46.