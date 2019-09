Ein Abend im Shakespeare-Rausch

Ein Regisseur, fünf Komponisten und fünf Szenen aus Shakespeares Werk: Das Taschenopernfestival 2019 in der Szene Salzburg will ein Kaleidoskop in die Welt des genialen Briten sein. Das gelingt über weite Strecken grandios. Wer aber glaubt, die Opern seien aufgrund ihrer Kürze leicht zugänglich, täuscht sich gewaltig.