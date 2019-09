Sensationsfund: Dolch aus der Steinzeit entdeckt

Rituelle Tötungen durchgeführt

Dabei handelt es sich um einen an die 6000 Jahre alten Kupferdolch, er stammt also aus der jüngeren Steinzeit. „Er wurde, so wie es scheint, für rituelle Tötungen - auch am Menschen - verwendet. Man sieht, dass er immer wieder nachgeschliffen worden ist. Was bedeutet, dass er recht häufig verwendet worden ist“, erklärt Koch. Mit Metallurgen wird nun versucht, herauszufinden, wo die Waffe ihren Ursprung hat.