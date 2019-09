Wie Hintereggers Alkohol-Video Frankfurt half

Ein Video, das auch große Auswirkungen auf seine sportliche Zukunft hatte. „Wir brauchen nicht drum herumreden: Das hat uns geholfen, ja“, verrät Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic gegenüber der „Sportbild“. Und er nahm seinen Schützling in Schutz: „Obwohl ich kein Fan von diesen Videos bin. Martin war nicht der einzige an diesem Mannschaftsabend, der vielleicht zwei Bier zu viel getrunken hat. Wenn ich mich an meine Mannschaftsabende früher erinnere, da wurde einige Male über die Stränge geschlagen.“