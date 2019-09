Prozess: Steirer verleumdete Freund bei Polizei

„Das war ein Blödsinn“

Die Mutter des damals fälschlicherweise Beschuldigten nimmt vor Gericht den Angeklagten in Schutz: „Die beiden haben sogar einmal zusammengewohnt. Einmal streiten sie, dann verstehen sie sich wieder. Wie das bei jungen Leuten eben so ist. Ich kenne den Angeklagten von Geburt an. Er ist wirklich kein Schlechter. Das was er gemacht hat, war ein richtiger Blödsinn. Dass sowas dabei rauskommt, wollte er aber ganz bestimmt nicht.“