Ungarn und Slowakei zu „Geisterspielen“ verurteilt

Die Polizei hatte am 9. September im Heimspiel der Ungarn in Budapest gegen die Slowakei (EM-Quali-Gruppe D) einschreiten müssen, die Slowaken gewannen das Match mit 2:1. Zusätzlich wurde der ungarische Verband wegen Wurfgegenständen sowie dem Zünden von Feuerwerkskörpern zu einer Strafe von 67.125 Euro verurteilt. Die Slowakei muss 20.000 Euro berappen. Das nächste Heim-Match der Slowakei geht am 10. Oktober gegen Wales in Szene, die Ungarn empfangen am 13. Oktober Aserbaidschan - beide Spiele werden zu „Geisterspielen“. Beide Teams halten nach fünf Spielen bei je neun Punkten, einen Punkt hinter Kroatien und drei vor Wales.