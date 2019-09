Therme Loipersdorf fällt 1983 Flammen zum Opfer

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. In der Nacht vom 24. auf den 25. September 1983 bricht in der Therme Loipersdorf ein Großbrand aus und vernichtet große Teile des Gebäudekomplexes. Was den Brand verursacht hat, kann nicht eindeutig geklärt werden. Bereits zwei Jahre nach der Brandkatastrophe wird das Bad wiedereröffnet.