Vier Tote bei Verkehrsunfall im Burgenland

Dramatischer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag: Der Wagen eines deutschen Urlauberpaares krachte auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) im Bezirk Oberpullendorf frontal gegen das Auto zweier Burgenländerinnen, die offenbar am Weg nach Wien waren. Für alle vier Insassen gab es keine Rettung - sie starben am Unglücksort. Die S31 war mehrere Stunden gesperrt.