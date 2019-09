Barcelona-Blamage: Messi brüllt Teamkollegen an

Auch in der Abwehr gibt es Probleme. Barca hat in der Liga bereits neun Gegentore erhalten - das ist der Spitzenwert gemeinsam mit Betis Sevilla. „Das ist klarerweise keine sehr gute Statistik für uns und nicht im Einklang mit dem, wie wir uns in den letzten Jahren präsentiert haben“, sagte Valverde. Glücklicherweise für die Katalanen finden von den nächsten vier Spielen bis zur Länderspielpause im Oktober drei Partien vor eigenem Publikum statt. Schon am Dienstag ist Villarreal im Camp Nou zu Gast.