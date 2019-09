Mit Oldtimer-Fahrzeugen 1000 Kilometer gefahren

Im Herzen ein Österreicher

Johann Salzger ist nicht mehr am Leben, aber sein Sohn Peter ist im Herzen ein überzeugter Österreicher geblieben. Das hat er bei seinen Besuchen - es gibt noch Verwandte in Eibiswald - bereits wiederholt bewiesen. Nun ist sein Lebenswunsch, mit seiner privaten Feuerwehr-Oldtimer-Flotte in die Heimat seines verstorbenen Vaters zu reisen, in Erfüllung gegangen.