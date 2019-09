„Marcel Hirscher hat mich extrem inspiriert“

„Mein Highlight war ein 30-Meter-Tor gegen Sporting Lissabon. Das werde ich nie vergessen“, so der Mittelfeldspieler, der zuletzt etwas angeschlagen war. „Bis zum Match am Sonntag gegen den WAC sollte ich aber wieder fit sein.“ Eine Verletzung war es auch, die ihn vor drei Jahren nach Österreich brachte. „Ich spielte damals noch in Albanien, hatte aber Adduktorenprobleme.“ Es ging zu Gernot Schweizer - dem Fitnesscoach von Marcel Hirscher.