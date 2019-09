Sechs gegen zwei! Spanien-Klub vergibt Top-Chance

Osasuna ist als eine von vier Mannschaften in Spanien noch immer ungeschlagen! Am Freitag gab es am fünften Spieltag bereits das vierte Remis - 0:0 hieß es am Ende gegen Betis Sevilla. Chancen auf den Sieg hatte man aber genug. Die größte kurz vor der Pause, als gleich sechs Osasuna-Spieler auf zwei Betis-Spieler zuliefen. Keeper Robles verhinderte jedoch den Einschlag in seinem Kasten - zu sehen oben im Video (bei ca. 50 Sekunden).