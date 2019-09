Eine Frau am Zug und 130 motivierte Standler

Ein kleines Jubiläum feiert mit 15 Jahren auch der Stand der Salzburger Jägerschaft. Am Residenzplatz wird man mit Wildbret nicht nur verköstigt, sondern auch selbst zum Kochen angeregt. „Die Zubereitung ist eigentlich Kinderleicht. Das Fleisch drei Minuten anbraten mit Rotwein ablöschen, Pfeffer, Salz und basta“, verrieten Sepp Erber und Birgit Eberlein. „Außerdem ist Wild gesund und verleiht Kraft, so dass man fünf Tage Rupertikirtag ganz locker schafft.“ Gut so! So gilt es doch 130 Stände von der Kunstschmiede Wieshofer aus Goldegg über den Drechsler Meisl bis hin zur Weberei Weiß zu erkunden.