„Plötzlich steht man in Japan an der Kreuzung“

Eine Heilung gibt es nicht

„Demenz ist der Überbegriff vieler Krankheiten, die die kognitiven Funktionen der Betroffenen beeinträchtigen“, erklärt Josef Marksteiner, Primar an der Psychiatrie in Hall. „Die häufigste Demenzerkrankung im Alter ist Alzheimer“, so Marksteiner. Die Tendenz ist alleine aufgrund der Demografie steigend. „Die Zahl umfasst aber alle Betroffenen, also jene am Beginn und am Ende der Krankheit. Die Bedürfnisse sind je nach Stadium völlig anders.“ Die Krankheiten äußern sich also individuell. Eine Heilung gibt es nicht.