Sigmund Freud verliert in London Kampf gegen Krebs

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 23. September 1939 stirbt mit Sigmund Freud einer der revolutionärsten und einflussreichsten Denker der jüngeren Vergangenheit. Der Vater der modernen Psychoanalyse untersuchte vor allem das Unterbewusstsein und definierte den Sexualtrieb als zentrale Motivation menschlichen Handelns. Seine Theorien, Methoden und Schriften wie etwa die „Traumdeutung“ üben noch heute großen Einfluss aus. Der Freud‘sche Versprecher oder der sogenannte Ödipus-Komplex sind zu gängigen Begriffen geworden.