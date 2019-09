1926: Größter Finanzskandal der Zwischenkriegszeit

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Im Jahr 1926 bescheren die Postsparkasse und der Bankier Siegmund Bosel Österreich den größten Finanzskandal der Zwischenkriegszeit. Das ganze Ausmaß wird publik, als der langjährige Gouverneur des Postsparkassenamts, Rudolf Schuster, am 22. September überraschend zurücktritt.