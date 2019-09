Großgmain sieht sich als „Bauernopfer“ der Politik

„Das Ganze war von Anfang an ein politisches Zuckerl für die FPÖ“, so Polizei-Insider, „das es niemals hätte geben dürfen“. Ein Zuckerl, um die FPÖ-Kandidatin Marlene Svazek bei der März-Wahl als Großgmainer Bürgermeister-Kandidatin zu unterstützen. Denn schon damals war klar: Ab Mai 2020 ist das neue und dann ständige Quartier für die Polizeischule an der Weiserstraße fertig. Dort können dann sechs bis acht Klassen, jedenfalls aber mindestens 200 Schüler, unterrichtet werden. Die Schule in Großgmain hätte also ohnehin nur maximal ein Jahr Bestand gehabt.