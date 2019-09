Spannendes Weltcup-Finale in der Grazer Altstadt

Ein ganz besonderes Speichen-Spektakel wartet am heutigen Freitag auf die Landeshauptstadt. Ab 14 Uhr (Training, Rennen ab 16 Uhr) erobern die Mountainbiker beim Eliminator-Weltcup-Finale die Grazer Altstadt. Heiße Rad-an-Rad-Duelle in bei diesem Ausscheidungs-Bewerb garantiert. Schauen Sie sich das an!