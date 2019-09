Roter-Panda-Tag in der Tierwelt Herberstein

Rote Pandas stehen seit 2008 auf der Roten Liste gefährdeter Arten, es gibt weniger als 10.000 Tiere in freier Wildbahn. In der Tierwelt Herberstein dreht sich am Sonntag alles um das putzige Panda-Pärchen Anouk und Kaldon. Es warten exklusive Fütterungen, viel Wissenswertes und ein tierisches Kinderprogramm.