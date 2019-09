So hart kämpfen die Lebensretter des Landes!

In der Sendung „Feuer und Flamme“ rückt ORF 1 Österreichs Helden in den Mittelpunkt: Zwölf freiwillige Feuerwehrmänner und -frauen kämpfen in der neuen Gameshow um den Sieg. Die Challenges versprechen eine große Portion Action und viel Spannung. Einen großen Trostpreis gab es übrigens schon im Vorfeld: Star-Fotograf Manfred Baumann rückte die Fire-Fighters für einen eigenen Kalender fulminant in Szene.