Iraker richtete Pistole gegen Kontrahenten

Ein 26-Jähriger und ein 25-jähriger irakischer Staatsangehöriger, beide aus Linz, gerieten am Mittwoch gegen 14.25 Uhr in Streit. Laut dem 25-Jährigen war er mit dem 26-Jährigen in dessen Wohnung. Während des Streites richtete der 26-Jährige eine Faustfeuerwaffe auf den Iraker.