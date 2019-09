Kampf dem Plastikmüll: Lilly ist Thailands Greta

Auf einem Paddelbrett gleitet Lilly durch einen verdreckten Kanal in Bangkok und sammelt Müll ein. Wie so häufig lässt die Zwölfjährige die Schule sausen - in ihrem selbst erklärten Krieg gegen den Plastikmüll. Für ihr Alter hat sich Lilly, die eigentlich Ralyn Satidtanasarn heißt, einiges vorgenommen - in einem Land, in dem jeder Einwohner durchschnittlich acht Plastiksackerl pro Tag verbraucht.