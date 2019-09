Schutz der Wasserreserven ist wichtigstes Anliegen

Hohe Erwartungen an die Politiker

„Das ist schon ein umfassender Arbeitsauftrag an die Landespolitik, mit teils deutlich hinaufgeschraubten Erwartungen“, sagt IMAS-Chefforscher DDr. Paul Eiselsberg zu diesen Entwicklungen. Apropos: Das Thema der „aktuellen Flüchtlingsproblematik“, momentan nur auf Platz 17 von 21, hat um zwei Prozentpunkte an Wichtigkeit zugenommen. Zuvor hat es, nach dem „Einstieg“ im Jahr 2015 mit 70 Prozent für „sehr wichtig“, Jahr für Jahr an Bedeutung verloren. Es hält nun bei 46 Prozent und liegt damit zwischen „geordnete Finanzen, Schuldenabbau“ und „Bürokratieabbau“.