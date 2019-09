Jeder Messestand möchte auf der Fafga auffallen

Selbst ist der Kellner

So mancher Erstaussteller in Halle D (insgesamt sind heuer 60 zum ersten Mal dabei) geht kreativ an die Sache heran. So zum Beispiel Sebastian Wieland vom Start-up „TapGet“. Den Tischkicker, bei dem man in virtueller Realität spielen kann, bietet er gar nicht tatsächlich an. Das Angebot basiert jedoch auch auf Digitalisierung.