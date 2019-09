Ein Zaun, der nicht trennt, sondern vereint

Unter dem Motto „Wir schaffen was! - Freiwilligenprojekte der Tiroler Lehrlinge“ startete die Sparte Industrie der Tiroler Wirtschaftskammer heuer ein Pilotprojekt. Firmenübergreifend und mit Einsatz junger Fachkräfte werden kleine, ehrenamtliche Projekte umgesetzt. Den Anfang machte am Dienstag ein neuer Zaun für das Betreute Wohnen (SOS-Kinderdorf) in Innsbruck.