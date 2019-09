„Krone“-Schiris: Wie schmutzig ist der Wahlkampf?

Denkt der Österreicher an gutes Benehmen, so fällt sein Name wohl zuerst: Thomas Schäfer-Elmayer ist nicht nur Tanzschulbetreiber, sondern auch „Benimm-Papst“. Er zögerte nicht, Schauspielerin Christiane Hörbiger für ihren Auftritt in einem ÖVP-Werbevideo inklusive Wutrede Richtung SPÖ eine Gelbe Karte zu geben. Er respektiere zwar die offene und deutliche Äußerung von Hörbiger als ihre persönliche Meinung. „Allerdings finde ich, dass die Bezeichnung ,verblödet‘ im Ton unpassend und beleidigend ist“, begründete Schäfer-Elmayer seine Entscheidung.