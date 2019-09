Kickl war heiser, aber nicht leise

Kickl weidete sich an seinem Rauswurf aus dem Innenministerium – „mich konnten sie nicht an der kurzen Leine halten“ – und spottete über seine Kritiker: „Wenn die so hyperallergisch reagieren, liegt ein gutes Wahlergebnis für uns in der Luft. Sie haben schon erkannt, dass wir keine Auszeit nehmen, sondern Anlauf – für eine Rückkehr in die Regierung und ins Innenministerium.“ Tosender Applaus war die Folge.