Schulbusse in der Steiermark vor dem Aus

„Im letzten Jahr habe ich mit den Schulbusfahrten ein Minus von fast 300 Euro gemacht“, rechnet eine Busunternehmerin, die namentlich nicht genannt werden will, vor. „Wenn die Gemeinde nichts dazuzahlt, wird es das in Zukunft bei uns nicht mehr geben“, sagt sie. 40 Kinder wären in diesem Fall betroffen - und es ist nur einer von vielen in der ganzen Steiermark.