Anruf von leukämiekrankem Mihajlovic bringt Wende

Ein Land betet für ihn. Ganz Italien ist gerührt von dem Zusammenhalt in Bologna. Jeder bewundert, wIe sich der an Leukämie erkrankte Trainer Sinisa Mihajlovic und die Mannschaft immer wieder zusammenraufen und sich aus den schwierigsten Situationen herausreißen. Sie tun alles füreinander. Auf dem Platz und auch außerhalb. Nach dem Spiel in Brescia besuchte die Mannschaft den Trainer im Spital (im Video). Die Spieler wussten, dass sie seinem Anruf in der Pause den Sieg zu verdanken haben.