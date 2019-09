Jetzt ist es fix! Mählich neuer Lustenau-Trainer

Zweitligist Austria Lustenau hat wie erwartet Roman Mählich als neuen Cheftrainer präsentiert. Der Ex-Coach von Sturm Graz erhielt einen Vertrag bis Sommer 2021, gaben die Vorarlberger am Montag bekannt. Mählich tritt die Nachfolge von Gernot Plassnegger an, von dem sich Lustenau in der Länderspielpause nach drei Niederlagen in Serie getrennt hatte.