Brand der Prater-Rotunde, Amok-Drama in Annaberg

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Der Versuch, in Niederösterreich einen Wilderer zu stellen, kostet am 17. September 2013 drei Polizisten das Leben. Auch ein Sanitäter wird während des tragischen Einsatzes in Annaberg zu Tode kommen. „Krone“-Reporter Christoph Matzl erinnert sich an den tragischen Einsatz. Und wir drehen das Rad der Zeit noch weiter zurück: 1937 kommt es zu einer der größten Brandkatastrophen in der Geschichte Wiens - am 17. September, kurz nach 12.30 Uhr, steht die als wenig brandsicher geltende Rotunde im Wiener Prater in Flammen.