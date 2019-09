NGO zeigt Herbert Kickl wegen Verhetzung an

Der FPÖ-Klubobmann hatte bei seiner Rede in Graz zu einem Rundumschlag ausgeholt. „Rupfen und panieren wir die Roten und Schwarzen ein bisserl daher“, sagte er in Hinblick auf seine Mitbewerber. Peter Pilz bezeichnete er als „parlamentarisches Oberschwammerl“ und gab zu bedenken, dass es „schon genug Grapscher in unserer Republik“ gebe. Grünen-Chef Werner Kogler bezichtigte Kickl, „selber ganz gern“ zu tanken.