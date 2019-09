86-Jähriger in Stumm aus brennender Küche gerettet

In einem Mehrfamilienhaus in Stumm im Zillertal entfachte am Sonntagnachmittag in der Wohnung eines 86-Jährigen aus bisher unbekannter Ursache ein Küchenbrand. Nachbarn und der Enkel des Mannes konnten den Zillertaler schließlich aus der stark verrauchten Küche bergen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung.