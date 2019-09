Take The A-Train: Hula Hoop im Jazzit

Selbst wenn Alicia Edelweiss von Kakerlaken sang, die ihr in Portugal, wo sie mit 19 als Straßenmusikerin auftrat, Gesellschaft leisteten, war es pures Vergnügen. In kurzer Latzhose, Blümchenleggins bewaffnet mit Akkordeon, Ukulele und einer unverkennbaren Stimme erzählte sie von einem Mädchen, das ihr Vater ins Meer stieß, der Liebe, oder ihrer noch immer unerfüllten To-do-List. An ihrer Seite Matthias Frey, der seine Geige wie ein Geliebte streichelte, Cellist Lukas Lauermann sowie ein Hula Hoop-Reifen, den sie zu selbstironischer Poesie und Akkordeonspiel auf der Nase balancierte. Vielfältig die junge Dame, wie ihre Musik.