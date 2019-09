Wörgl feiert gemeinsam im Zeichen der Umwelt

Bis in den späten Abend hinein wurden auf der Bühne in der Josef Speckbacher-Straße verschiedenste Vorführungen dargeboten. Mit moderner, wie auch traditioneller Musik, sowie Tänzen aus der ganzen Welt, wurde ein bunter Reigen an Unterhaltung präsentiert. Dazu gab es – so wie auch schon in den Jahren zuvor – ein bunte Auswahl kulinarischer Leckerbissen aus vielen Ländern.