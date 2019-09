Aiglhofstraße ist ab Montag zwei Wochen Baustelle

Die Sanierung des Straßennetzes in der Stadt Salzburg geht weiter: In den kommenden beiden Wochen wird die Asphaltdecke der viel befahrenen Aiglhofstraße zwischen der Kreuzung beim Krankenhaus und der Willibald-Hauthaler-Straße erneuert. Die öffentlichen Parkplätze stehen in dieser Zeit nicht zur Verfügung.